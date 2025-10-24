Nordea Asset Management renforce son pôle de gestion systématique

(AOF) - Nordea Asset Management (NAM) annonce la nomination de Lucette Yvernault et de Marton Huebler dans le cadre de l’extension de ses capacités de gestion quantitative au domaine de la gestion systématique obligataire ("Systematic Fixed Income"). Lucette Yvernault est nommée responsable de la gestion systématique obligataire et Marton Huebler intègre NAM au poste de gérant de portefeuille senior. Ils seront rattachés à Asbjørn Trolle Hansen, responsable de l’équipe multi assets.

L'équipe multi-assets gère plus de 150 milliards d'euros d'actifs, dont plus de 70 milliards sont alloués aux solutions BetaPlus Enhanced Equity.

Lucette Yvernault a passé plusieurs années chez Fidelity International, où elle a dirigé le développement de solutions de gestion systématique actives et à faible tracking error, représentant plusieurs milliards d'euros d'encours en tant que responsable de l'équipe de gestion systématique obligataire. Elle apporte plus de vingt ans d'expérience dans la conception et la gestion de portefeuilles obligataires à l'échelle mondiale pour des investisseurs institutionnels, avec des stratégies LDI (Liability Driven Investment), des portefeuilles incluant des critères ESG ainsi que la gestion de mandats sur mesure.

Marton Huebler, précédemment gérant de portefeuille chez Fidelity International, apporte une solide expertise en investissement obligataire. Il a occupé plusieurs postes à responsabilités, dont celui de responsable de la recherche quantitative obligataire et dispose d'un parcours reconnu dans la gestion de portefeuilles obligataires et le développement de stratégies systématiques.