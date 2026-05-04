Nordea AM remporte un mandat de 1 milliard d’euros auprès d’ABN Amro IS

Nordea Asset Management s’est vu confier par ABN Amro Investment Solutions un mandat de sous-gestion dans des obligations sécurisées européennes d’un montant proche d’un milliard d’euros, a appris L’Agefi .

Cette stratégie sur-mesure, logée dans ABN Amro Nordea European Covered Bonds, viendra compléter la gamme de fonds d’ABN Amro IS en délégation, en l’enrichissant d’une nouvelle classe d’actifs. Elle est gérée par le pôle Fixed Income Rates de Nordea AM. Basée au Danemark, cette équipe de dix professionnels travaille ensemble depuis plus de quinze ans et gère plus de 40 milliards d’euros d’encours dans les obligations sécurisées. Son gérant principal est Henrik Stille.

ABN Amro IS connaissait déjà l’expertise de gestion de Nordea AM dans les obligations sécurisées, « puisqu’il utilisait depuis un certain le fonds Nordea 1 en version fonds ouvert de European Covered Bond Fund », explique David Benmussa, directeur exécutif de Nordea AM France & Benelux, à L’Agefi . C’est l’équipe de la région qu’il couvre qui a remporté le mandat.

Le fonds présente des similitudes avec la stratégie ouverte de Nordea AM dans les obligations sécurisées, mais intègre des spécificités en matière d’ESG. Classée article 8 au sens du règlement SFDR, la stratégie ABN AMRO Nordea European Covered Bonds s’appuie sur la méthodologie de Nordea AM en matière de durabilité appliquée aux obligations sécurisées. Elle intègre un cadre d’exclusions ainsi qu’un processus d’investissement responsable, de la recherche à la construction du portefeuille.

Les obligations sécurisées sont des titres à revenu fixe émis par des établissements de crédit et adossés à des portefeuilles d’actifs tels que des prêts immobiliers résidentiels ou des prêts au secteur public. Elles sont de plus en plus perçues comme une alternative attractive à la dette souveraine, notamment grâce à leur double niveau de protection, selon Nordea AM. En 200 ans d’existence, elles n’ont connu aucun défaut et offrent un niveau de stabilité particulièrement élevé.

Laurence Marchal