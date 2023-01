Nominations chez Amundi en Italie et en Autriche

(NEWSManagers.com) - La société de gestion française Amundi a annoncé trois nominations ce lundi. Cinza Tagliabue a été nommée présidente du conseil d'administration de la filiale italienne d'Amundi. Elle était depuis 2017 directrice générale d'Amundi en Italie et directrice adjointe des réseaux partenaires depuis 2020. Elle est devenue directrice mondiale des réseaux partenaires en mars 2022.

Gabriele Tavazzani, directeur général d'Amundi en Autriche depuis mai 2020, a été promu directeur général et exécutif d'Amundi en Italie. Il a dirigé auparavant les activités d'Amundi en Pologne et a supervisé les ventes et le marketing des fonds d'Amundi en Italie entre 2009 et 2015.

Franck du Plessix lui succède au poste de directeur général d'Amundi en Autriche. Celui-ci a été présidé et dirigé les activités d'Amundi en République Tchèque, poste qui est revenu à Alain Berry fin novembre. Il a été auparavant responsable du développement des partenariats et réseaux ainsi que des produits structurés sur le segment retail.