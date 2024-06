Nomination de Michael Krautzberger au poste de Global CIO Fixed Income (Allianz GI)

Franck Dixmier a été le premier responsable mondial de la gestion obligataire d'Allianz Global Investors en 2015 et son premier CIO mondial de la gestion obligataire en 2020, suite à la création d'un comité d'investissement mondial et d'un processus commun pour la majeure partie de la classe d'actifs.

Michael Krautzberger rejoint AllianzGI après avoir travaillé 19 ans chez BlackRock, où était responsable de l'activité EMEA Fundamental Fixed Income depuis 2018. Auparavant, il était directeur des investissements et membre du conseil exécutif de BlackRock Asset Management Deutschland AG.

(AOF) - Allianz Global Investors a annoncé la nomination de Michael Krautzberger au poste de Global CIO Fixed Income. Il prendra ses fonctions en août 2024, succédant à Franck Dixmier qui quittera le gestionnaire d'actifs pour donner une nouvelle orientation à sa carrière, après près de 30 ans au service de la société et de ses clients.

