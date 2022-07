Nomination de Laurent Bastian en tant que Directeur Financier

Clermont-Ferrand, le 25 juillet 2022 – (FR0004177046 METEX), METEX, leader de la fermentation industrielle permettant la fabrication d’ingrédients d’origine naturelle destinés aux marchés de la nutrition animale, de la cosmétique et des biopolymères, annonce la nomination de Laurent Bastian en tant que nouveau Directeur Financier du Groupe.



Laurent Bastian a près de 20 ans d’expérience en direction financière opérationnelle dans des secteurs d’activités tels que l’ingénierie et la construction, les énergies renouvelables et utilities, les services et les logiciels. Il a notamment travaillé pendant une dizaine d’années sur des postes de direction du contrôle de gestion au sein d’entreprises industrielles telles que Naval Group et Albioma où il a mis en place des systèmes de gestion et de pilotage. Il a également été Directeur Financier d’ESI Group, société cotée sur le compartiment B d'Euronext Paris. Laurent Bastian a commencé sa carrière en tant qu’ingénieur en génie civil chez Vinci. Il est diplômé de l’Ecole Nationale des Ponts et Chaussées et de l’Ecole Normale Supérieure Ulm.