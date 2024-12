NOMINATION D’ANNELISE LE GALL EN QUALITE D’ADMINISTRATRICE REPRESENTANT LES SALARIES

Meudon (France), le 11 décembre 2024 – Vallourec, leader mondial des solutions tubulaires premium sans soudure, annonce la nomination d’une nouvelle Administratrice représentant les salariés au Conseil d’Administration.

Le Comité de groupe qui s’est tenu le 10 décembre 2024 a élu Annelise Le Gall comme Administratrice représentant les salariés en application de l’article L.225-27-1 du code de commerce. Le Conseil d’Administration de Vallourec prend acte de cette nomination pour un mandat de quatre ans.

Le Conseil d'Administration comprend désormais deux Administrateurs représentant les salariés, Mme Annelise Le Gall et M. Patrick Poulin.

Chez Vallourec depuis 17 ans, Annelise Le Gall a occupé des postes variés au sein du Groupe. Elle est aujourd’hui responsable du développement commercial de la solution de Fabrication Additive de Vallourec (WAAM).

Philippe Guillemot, Président du Conseil d'Administration et Directeur Général de Vallourec, a déclaré : « Nous sommes très heureux d’accueillir Annelise Le Gall en qualité d’Administratrice représentant les salariés au sein du Conseil d’Administration. La diversité de ses expériences dans le secteur industriel et sa très bonne connaissance de Vallourec seront des atouts forts pour accompagner les réflexions du Conseil dans la mise en œuvre du plan New Vallourec et le développement du Groupe ».

A propos de Vallourec

Leader mondial sur ses marchés, Vallourec fournit des solutions tubulaires de référence pour les secteurs de l’énergie et pour d’autres applications parmi les plus exigeantes : des puits de pétrole et de gaz en conditions extrêmes aux centrales électriques de dernière génération, en passant par des projets architecturaux audacieux et des équipements mécaniques ultra-performants. Fidèle à son esprit pionnier et fort d’une R&D de pointe, Vallourec ne cesse de repousser les frontières technologiques. Implanté dans une vingtaine de pays, au plus près de ses clients, le Groupe rassemble près de 14 000 collaborateurs passionnés et engagés qui offrent bien plus que des tubes : ils proposent des solutions toujours plus innovantes, fiables et compétitives, pour rendre possibles tous les projets.

Coté sur Euronext à Paris (code ISIN : FR0013506730, Ticker VK), Vallourec fait partie des indices CAC Mid 60, SBF 120 et Next 150 et est éligible au Service de Règlement Différé (SRD). Aux États-Unis, Vallourec a mis en place un programme sponsorisé d’American Depositary Receipt (ADR) de niveau 1 (code ISIN : US92023R4074, Ticker : VLOWY). La parité entre l’ADR et l’action ordinaire Vallourec est de 5 pour 1.

