Nomadar nomme Joaquin Martin au poste de CEO Amériques et de vice-président exécutif ; les actions augmentent
information fournie par Reuters 09/12/2025 à 15:57

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

9 décembre - ** Les actions de l'opérateur de plateformes technologiques sportives Nomadar Corp NOMA.O augmentent de près de 4,7 % à environ 7,8 $ dans les échanges matinaux

** La société nomme Joaquin Martin au poste de directeur général des Amériques et de vice-président exécutif

** Martin apporte plus de deux décennies d'expérience en matière de leadership international; il a occupé des postes de direction chez Skully, Carbures et Airtificial

** Depuis 2023, il était responsable de la communication et des relations avec les investisseurs de NOMA, et a supervisé le processus opérationnel et réglementaire derrière la récente cotation de la société sur le Nasdaq

** NOMA a commencé à négocier sur le Nasdaq le 31 octobre 2025

** En tenant compte des mouvements de la séance, les actions ont baissé de 63,1 % depuis le début de l'année

