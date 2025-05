Nokia: va fournir un accès au haut débit à Three Sweden information fournie par Cercle Finance • 22/05/2025 à 12:41









(CercleFinance.com) - Nokia a signé un accord avec Three Sweden pour fournir sa technologie d'accès fixe sans fil (FWA) haute performance à ses clients B2B (Business to Business).



Cet accord permet à Three de permettre un accès haut débit plus rapide, plus accessible et plus fiable aux ménages et aux petites entreprises de tout le pays, notamment dans les zones non encore couvertes par la fibre optique.



' Notre objectif est d'offrir à nos clients un haut débit fiable, rapide, fiable et adapté à toutes leurs activités en ligne ', a déclaré Patrik Flodin, chef de produit chez Three Sweden.



' Avec l'une des meilleures solutions FWA 5G du marché, Nokia accompagne les opérateurs qui souhaitent déployer rapidement et à moindre coût leurs services haut débit fixes, mobiles et sans fil ', a ajouté Peter Wennerström, Country Manager Suède chez Nokia.





