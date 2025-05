Nokia: va développer les capacités du réseau d'EXA information fournie par Cercle Finance • 05/05/2025 à 17:24









(CercleFinance.com) - Nokia a annoncé la signature d'un contrat avec EXA Infrastructure pour étendre les capacités de son réseau de connectivité international.



La solution de transport optique 1,2 T offrira des services de connectivité de centre de données améliorés à haute capacité et à faible latence sur le réseau international d'EXA Infrastructure.



Le réseau modernisé d'EXA Infrastructure prendra en charge la connectivité des centres de données avec un coût et une puissance par bit nettement inférieurs pour répondre à la demande à l'ère de l'IA, indique le groupe. La capacité du réseau augmentera de 15 % tout en réduisant la consommation d'énergie et le coût par bit de 50 %.



EXA Infrastructure possède 155 000 km de réseau de fibre optique dans 37 pays, dont six câbles transatlantiques et la liaison à plus faible latence entre l'Europe et l'Amérique du Nord.



' Les solutions de pointe de Nokia garantissent que les réseaux ne se contentent pas de suivre le rythme, mais restent en tête dans la course pour répondre à la demande croissante de bande passante ', a déclaré James Watt, vice-président senior et directeur général des réseaux optiques chez Nokia.





Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.