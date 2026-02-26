 Aller au contenu principal
Nokia va déployer des solutions réseau pour Telefonica en Espagne
information fournie par Zonebourse 26/02/2026 à 14:15

Nokia a été sélectionnée par Telefonica pour le déploiement de solutions réseau destinées à soutenir les nouveaux réseaux de centres de données Edge en Espagne.

Les solutions réseau de centres de données de Nokia seront déployées dans les 17 nouveaux noeuds Edge de Telefonica. Ces noeuds fourniront des services d'intelligence artificielle (IA), B2B et de cloud télécom aux particuliers, aux entreprises et au secteur public.

Le nouveau projet de noeud Edge alimentera des services numériques essentiels dans les secteurs de la santé, de l'éducation, de l'industrie et du gouvernement.

Nokia s'est vu confier la responsabilité exclusive du déploiement de solutions de réseau pour prendre en charge 17 noeuds Edge, dont 12 ont déjà été déployés, notamment sur le site phare de Telefonica à Tecno-Alcalá, l'un des plus grands centres de données au monde.

" Ensemble, nous posons les fondements de l'avenir numérique de l'Espagne, en rapprochant l'intelligence et les services des personnes et des entreprises qui en ont le plus besoin ", a déclaré David Heard, président de la division Infrastructure réseau chez Nokia.

