Nokia: une solution de pointe pour le réseau Géant information fournie par Cercle Finance • 15/08/2023 à 09:10









(CercleFinance.com) - Nokia annonce que Géant, la collaboration des réseaux nationaux européens de recherche et d'éducation (NREN), déploiera sa solution IP/MPLS de pointe dans le cadre d'un accord-cadre de 10 ans mené par la société de cybersécurité Nomios Group.



Géant sera ainsi 'le premier réseau de recherche à déployer des interfaces de routage 800GE (Gigabit Ethernet), offrant une capacité sans précédent pour soutenir la collaboration scientifique à long terme entre les meilleurs chercheurs du monde', selon Nokia.



'Le projet de routage et de commutation GN5 IP/MPLS de GÉANT triple la capacité du réseau existant pour les interconnexions aux réseaux nationaux de recherche et d'éducation (NREN) à travers le monde', ajoute l'équipementier de réseaux finlandais.





