Nokia: une interface pour simplifier la gestion du Wi-Fi information fournie par Cercle Finance • 20/02/2025 à 17:21









(CercleFinance.com) - Nokia Corteca Cloud prend désormais en charge plus de 400 appareils haut débit existants de plus de 30 fabricants, offrant aux CSP une interface unique qui simplifie la gestion du Wi-Fi et des appareils à domicile.



Prenant en charge à la fois les protocoles TR-069 et TR-369, le Corteca Cloud de Nokia fournit aux CSP une interface unique pour les appareils haut débit anciens et nouveaux, simplifiant ainsi la connectivité Wi-Fi à domicile et la gestion des appareils.



'Le nouveau protocole TR-369 introduit de nouvelles fonctionnalités importantes pour les nouveaux appareils. En prenant en charge les deux protocoles, Corteca Cloud de Nokia permet aux CSP de gérer efficacement les appareils aujourd'hui tout en s'adaptant à l'avenir' indique le groupe.



Justin Doucette, responsable du Wi-Fi et des logiciels pour les réseaux fixes chez Nokia, a déclaré : ' Les fournisseurs de services ont besoin d'une solution pratique pour l'avenir, et non d'une transition forcée. En prenant en charge à la fois les normes TR-069 et TR-369, Nokia Corteca Cloud offre aux opérateurs la flexibilité nécessaire pour gérer les réseaux d'aujourd'hui tout en se préparant à l'avenir, sans interruption. '





