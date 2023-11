Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nokia: une IA qui capte la voix pour gérer les réseaux information fournie par Cercle Finance • 01/11/2023 à 15:32









(CercleFinance.com) - Nokia a annoncé mercredi avoir mis au point une technologie d'intelligence artificielle permettant la configuration des réseaux à partir de commandes captées par la voix humaine.



Cette innovation, baptisée 'Natural-Language Networks' (réseaux par langage naturel), doit permettre de faire fonctionner les réseaux à l'aide de messages purement vocaux ou textuels, explique le groupe finlandais dans un communiqué.



'Ces réseaux pourront comprendre les intentions manifestées par les utilisateurs et auront l'intelligence d'agir en conséquence de manière autonome', ajoute-t-il.



Cette technologie, découverte par sa filiale de recherche et d'innovation Nokia Bell Labs, fera l'objet d'une démonstration du sommet sur la 6G qui se tient actuellement à Brooklyn (New York).





Valeurs associées NOKIA Tradegate -0.56% NOKIA Euronext Paris -0.99% NOKIA LSE -100.00% NOKIA XETRA -1.18% NOKIA Swiss EBS Stocks -14.24% NOKIA Swiss EBS Stocks +43.67% NOKIA LSE Intl -0.48% NOKIA OTCBB 0.00%