Nokia: une feuille de route technologique à horizon 2030

(CercleFinance.com) - Nokia a présenté mardi les grandes lignes d'une feuille de route technologique établie pour les sept années à venir et qui fait logiquement la part belle à l'intelligence artificielle.



D'après les projections fournies par l'équipementier finlandais, la demande pour les infrastructures de réseaux télécoms devrait croître à un rythme moyen compris entre 22% et 25% par an d'ici à 2030.



A l'origine de ce dynamisme se trouvent plusieurs innovations telles que l'intelligence artificielle, l'apprentissage automatique, la réalité étendue (XR), l'automatisation, les jumeaux numérique et surtout l'explosion du nombre d'appareils connectés, qui se chiffre désormais en milliards d'unités.



L'objectif du plan, baptisé 'Nokia Technology Strategy 2030', est de capitaliser sur ces technologies émergentes afin de transformer et d'adapter les réseaux, explique le groupe.



Nokia précise que la croissance du marché des réseaux télécoms pourrait même atteindre 32% durant la seconde moitié de la décennie si les marchés du jeux vidéo en ligne et de la réalité étendue (XR) devaient se développer plus rapidement que prévu.



Dans ce cas, les réseaux devront se faire plus 'cognitifs' et automatisés grâce à l'adoption de l'IA et de l'apprentissage automatique, explique-t-il dans un communiqué.



De manière plus générale, Nokia estime que des innovations telles que les jumeaux numériques ou le Web3 sont appelés à transformer la vie des entreprises, de la société et de la planète dans son ensemble.





