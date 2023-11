Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nokia: un réseau en région MEA pour les sites offshore information fournie par Cercle Finance • 22/11/2023 à 09:13









(CercleFinance.com) - Nokia et Ooredoo Qatar ont franchi avec succès une étape importante en établissant le premier réseau sans fil privé de la région Moyen-Orient et Afrique (MEA) pour le secteur de l'énergie.



Ce projet permettra de fournir des services dans les endroits les plus éloignés et les plus difficiles.



La solution déployée couvre une capacité initiale de 20 000 abonnés pour le réseau offshore. Il vise à connecter les installations offshore et terrestres.



Günther Ottendorfer, CTIO chez Ooredoo Qatar, a déclaré : ' Ce projet historique fournit des services voix et données dédiés et ouvre la voie au secteur pétrolier et gazier et à d'autres pour reproduire de telles solutions '.



Samar Mittal, vice-président des services cloud et réseau (CNS), Global Business Center (GBC) chez Nokia MEA, a déclaré : ' Cette solution d'entreprise Nokia, spécialement conçue pour les sites offshore, associée à nos capacités de livraison et à notre expertise, est une garantit pour le secteur de l'énergie '.





