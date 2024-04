Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Nokia: tests de connectivité réussis avec l'australien nbn information fournie par Cercle Finance • 17/04/2024 à 12:11









(CercleFinance.com) - Nokia a annoncé jeudi avoir mené avec succès des tests de connectivité 10G, 25G, 50G et 100G sur le réseau de fibre optique de l'opérateur australien nbn.



L'équipementier finlandais indique que la réussite de ces essais prouve que les fournisseurs d'accès à Internet peuvent accroître sans difficulté leurs capacités afin faire face à l'augmentation de la demande.



Les opérateurs peuvent aujourd'hui atteindre des débits de données allant jusqu'à 20Gb/s grâce à la technologie 25G, mais Nokia pense que les standards 50G et 100G pourraient rapidement s'imposer au vu des besoins grandissants des clients.



D'après le groupe, les technologies 50G et 100G pourraient s'avérer particulièrement adaptées aux applications des entreprises, mais aussi liées à la ville numérique ('smart city') ou à l'industrie dite 4.0.





