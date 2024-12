Nokia: signe un contrat de quatre ans avec EOLO en Italie information fournie par Cercle Finance • 16/12/2024 à 10:24









(CercleFinance.com) - Nokia a annoncé la signature d'un contrat de quatre ans avec EOLO, une société dans le secteur italien des télécommunications. Le contrat va permettre de déployer le premier réseau d'accès radio mmWave 5G autonome en Europe.



Nokia fournira des équipements issus de son portefeuille 5G AirScale, leader sur le marché, notamment des solutions de bande de base AirScale de nouvelle génération, des radios Massive MIMO et des produits Remote Radio Head.



Tommi Uitto, président des réseaux mobiles chez Nokia, a déclaré : ' Nous sommes ravis de travailler avec EOLO sur ce nouvel accord important qui introduira des expériences de connectivité innovantes à travers l'Italie et aidera à connecter les communautés mal desservies. En particulier, l'introduction de solutions 5G mmWave de nos portefeuilles AirScale et FastMile, leaders sur le marché, permettra une capacité et une connectivité 5G de premier ordre avec la plus haute qualité de service pour les abonnés. '





Copyright (c) 2024 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.