Nokia: sélectionné pour diriger le projet européen PROACTIF information fournie par Cercle Finance • 04/06/2025 à 10:20









(CercleFinance.com) - Nokia annonce avoir été sélectionné pour diriger le projet européen PROACTIF, financé par le programme Chips Joint Undertaking de l'Union européenne.



L'objectif est de renforcer la résilience technologique de l'Europe en matière de systèmes électroniques et de soutenir l'autonomie du secteur des drones et de la robotique.



Ce consortium, composé de 42 partenaires issus de 13 pays, prévoit de générer d'ici 2035 environ 90 millions d'euros de revenus, 50 nouveaux produits et plus de 15 brevets industriels.



Sous la direction de Nokia, le projet développera cinq plateformes de véhicules sans pilote (UxV) de pointe et neuf briques technologiques avancées.



L'accent est mis sur l'interopérabilité, l'autonomie et le déploiement rapide, répondant aux besoins de sécurité civile européens.





