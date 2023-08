Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nokia: retenu par le géorgien Cellfie pour lancer la 5G information fournie par Cercle Finance • 01/08/2023 à 12:29









(CercleFinance.com) - Nokia a annoncé mardi avoir été retenu par l'opérateur de téléphonie géorgien Cellfie Mobile pour un contrat visant à préparer le pays à l'adoption de la technologie 5G.



L'accord, qui porte sur l'intégralité de la superficie de la Géorgie, vise à proposer aux abonnés de Cellfie des services de connectivité ultra-rapides, sur la base d'une couverture complète du territoire.



Dans un communiqué, l'équipementier de réseaux finlandais explique que l'adoption des matériels 'AirScale' va permettre à Cellfie de lancer ses services 5G dès la finalisation de l'attribution des fréquences, prévue au mois d'août.



Nokia sera le seul vendeur de systèmes RAN dans le cadre du projet, qui devrait commencer à être déployé à partir du mois de novembre.





