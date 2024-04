Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Nokia: rentabilité améliorée au 1er trimestre information fournie par Cercle Finance • 18/04/2024 à 09:43









(CercleFinance.com) - Nokia publie, en données comparables, un BPA de 0,09 euro au titre des trois premiers mois de 2024, contre 0,06 euro un an auparavant, ainsi qu'une marge opérationnelle améliorée de 4,6 points à 12,8%, malgré des revenus en baisse de 20% à 4,67 milliards.



'Les revenus de rattrapage liés aux licences ont plus que compensé la faible couverture des charges d'exploitation par les ventes ayant affectée d'autres activités', explique l'équipementier de réseaux télécoms finlandais.



'L'environnement reste difficile, mais les tendances des commandes continuent de s'améliorer en rythme annuel', ajoute Nokia, qui confirme ses objectifs pour 2024, dont un profit opérationnel comparable entre 2,3 et 2,9 milliards d'euros.





Valeurs associées NOKIA Tradegate +0.97% NOKIA Euronext Paris +0.16% NOKIA LSE -100.00% NOKIA XETRA +1.14% NOKIA Swiss EBS Stocks -14.24% NOKIA Swiss EBS Stocks +43.67% NOKIA LSE Intl +1.38% NOKIA OTCBB +0.17%