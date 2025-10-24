Nokia prolonge son contrat avec VNPT au Vietnam
24/10/2025
Ce nouvel accord se concentre sur la région de Hanoï, les provinces frontalières et le sud du pays.
Aux termes de cet accord, Nokia déploiera des équipements de sa gamme AirScale, leader du secteur, équipés de la technologie ReefShark System-on-Chip à faible consommation d'énergie.
Ces équipements offriront une connectivité haut de gamme, une faible latence et une capacité réseau accrue, tout en réduisant la consommation d'énergie. L'accord comprend également des services complets de gestion réseau pour garantir des performances et une fiabilité optimales.
' Cette expansion offrira aux particuliers et aux entreprises un meilleur accès aux services numériques essentiels, stimulant ainsi la croissance économique et améliorant la qualité de vie ', a déclaré Hiro Miura, responsable du marché Asie du Sud-Est chez Nokia.
