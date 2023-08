Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nokia: partenariat pluriannuel avec Eastlink au Canada information fournie par Cercle Finance • 16/08/2023 à 14:23









(CercleFinance.com) - Nokia annonce un partenariat stratégique pluriannuel pour améliorer les performances et la capacité du réseau mobile d'Eastlink au Canada, grâce à son portefeuille AirScale complet et économe en énergie, y compris un RAN 5G.



Le partenariat comprend l'agrandissement de nouveaux sites et la modernisation de sites existants. Le premier site utilisant la technologie de l'équipementier finlandais devrait entrer en fonction en août.



Eastlink offre des services de communication, y compris des solutions Internet haut débit, mobiles, de télévision, de téléphone, de données, de sécurité et de maison intelligente dans sept provinces du Canada et aux Bermudes.





