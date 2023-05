Nokia: nouvelles solutions pour réseaux coeurs 4G et 5G information fournie par Cercle Finance • 30/05/2023 à 08:15

(CercleFinance.com) - Nokia annonce de nouvelles solutions logicielles de réseaux coeurs 4G et 5G pour les besoins critiques des entreprises, ciblant les besoins des services publics de sécurité publique et d'électricité pour les réseaux sans fil privés couvrant de vastes zones.



Ces solutions, qui devraient être commercialisées plus tard cette année, fournissent des capacités unifiées de gestion des données 4G et 5G, voix et abonnés/appareils, et créent des voies d'adoption rationalisées entre générations de technologies et d'applications.



Le marché potentiel des solutions de réseaux coeurs dans le domaine des communications sans fil privées FAN/WAN d'entreprise devrait augmenter de 50% et atteindre 1,5 milliard d'euros d'ici 2027, contre environ un milliard aujourd'hui, selon le groupe finlandais.