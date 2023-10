Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nokia: nouvelle gamme d'appareils Wi-Fi 7 information fournie par Cercle Finance • 23/10/2023 à 10:30









(CercleFinance.com) - Nokia annonce lancer une nouvelle gamme d'appareils Wi-Fi 7 de qualité opérateur, 'plus de trois fois plus rapides que le Wi-Fi 6', qui 'garantissent aux utilisateurs finaux une expérience haut débit ultime, qu'il s'agisse de streaming, de jeux en ligne ou d'appels vidéo'.



Ce nouveau portefeuille comprend une passerelle FWA 5G bi-bande, une passerelle ONT fibre tri-bande et le produit phare Beacon 24, un appareil quadri-bande pouvant fournir une capacité Wi-Fi totale allant jusqu'à 24 Gbit/s.



Tous les produits Wi-Fi 7 sont alimentés par le logiciel Corteca de Nokia, ce qui 'permet aux fournisseurs de services de communication de monétiser de nouveaux services, d'offrir une meilleure expérience utilisateur et de réduire leurs dépenses opérationnelles'.





