Nokia: nouveau partenariat avec ZCorum

(CercleFinance.com) - Nokia a annoncé aujourd'hui son partenariat avec ZCorum, l'un des principaux fournisseurs de services et de logiciels haut débit gérés.



Selon Nokia, ce partenariat permettra aux petits et moyens câblo-opérateurs de déployer facilement des solutions PON de pointe dans leurs réseaux d'accès et de répondre rapidement aux demandes croissantes de bande passante, d'introduire de nouveaux services et de répondre aux pressions concurrentielles.



Grâce à l'OSS entièrement hébergé et basé sur le cloud de Zcorum, désormais intégré à la solution d'accès fibre de Nokia, les câblo-opérateurs locaux et régionaux peuvent accélérer considérablement le déploiement des réseaux Nokia GPON, XGS-PON et 25G PON.





