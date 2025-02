Nokia: nomination du prochain CEO information fournie par Cercle Finance • 10/02/2025 à 07:42









(CercleFinance.com) - Nokia fait part de la nomination de Justin Hotard comme prochain directeur général (CEO) à partir du 1er avril, succédant alors à Pekka Lundmark qui quittera donc la tête du groupe, tout en restant conseiller auprès du nouveau CEO jusqu'à la fin de cette année.



Justin Hotard rejoindra Nokia avec plus de 25 ans d'expérience dans des entreprises technologiques mondiales. Il dirige actuellement le Data Center & AI Group d'Intel, après avoir travaillé dans des sociétés comme Hewlett Packard Enterprise.



'Justin Hotard possède une expertise étendue des marchés de l'IA et des data centers, des domaines critiques pour la future croissance de Nokia', souligne Sari Baldauf, la présidente de l'équipementier de réseaux finlandais.





