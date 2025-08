Nokia modernise le réseau ferroviaire GSM-R des Pays-Bas information fournie par Cercle Finance • 05/08/2025 à 10:42









(Zonebourse.com) - Nokia annonce sa collaboration avec ProRail, l'opérateur de l'infrastructure ferroviaire des Pays-Bas, pour déployer un coeur de réseau GSM-R (Global System for Mobile Communications - Railway) en mode cloud-native, une première mondiale dans le secteur ferroviaire.



Ce projet de modernisation sur quatre ans vise à prolonger la durée de vie de l'infrastructure 2G existante tout en préparant l'adoption du futur standard FRMCS (Future Railway Mobile Communication System).



Grâce à cette migration, ProRail bénéficiera d'une meilleure fiabilité des services, d'une réduction des coûts d'exploitation à long terme et d'une capacité renforcée à intégrer de nouvelles technologies. Nokia fournira, installera et maintiendra une infrastructure complète incluant sa Cloud Platform, le centre d'assurance réseau, les fonctions coeur mobile, les registres, les services intelligents et l'automatisation du réseau.



Cette transformation permettra également une meilleure agilité opérationnelle via des échanges de données en temps réel et une gestion unifiée du réseau.

Geert Laureijssen, responsable des communications mobiles chez ProRail, souligne que ce partenariat 'pose les bases des dix prochaines années d'exploitation du GSM-R et prépare la transition vers le FRMCS'.





Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.