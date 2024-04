Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Nokia: le 800G atteint avec un partenaire du Cern information fournie par Cercle Finance • 15/04/2024 à 14:26









(CercleFinance.com) - Nokia a annoncé lundi avoir atteint un débit de 800 Gb/s (gigabit per second) sur le réseau optique existant de SURF, l'association qui regroupe les universités et les centres de enseignement de haut niveau néerlandais dans le domaine de la recherche technologique.



L'équipementier télécoms indique que l'essai a été mené avec succès sur un axe fibré de 1648 km reliant Amsterdam et Genève, à travers la Belgique et la France.



Cette innovation intervient alors que SURF prépare actuellement son réseau à la future mise en service, prévue à horizon 2029, du grand collisionneur de hadrons à haute luminosité (HL-LHC) du Cern.



Alors que le plus grand accélérateur de particules du monde a déjà permis de mettre en évidence une nouvelle particule élémentaire, le Boson de Higgs, le projet HL-LHC vise lui à pousser ses performances au maximum et favoriser de nouvelles découvertes en physique fondamentale.





