Nokia: lance une carte de ligne 25G PON pour le grand public information fournie par Cercle Finance • 27/05/2025 à 11:23









(CercleFinance.com) - Nokia annonce le lancement d'une carte de ligne 25G PON haute densité destinée à fournir des services haut débit multi-gigabits pour le grand public.



Basée sur la puce Quillion, cette carte 16 ports prend en charge les technologies GPON, XGS-PON, 25G PON et leurs combinaisons, offrant aux opérateurs une solution évolutive et économique vers le 10 Gb/s.



Selon Geert Heyninck, directeur général des réseaux haut débit chez Nokia, cette solution 'combine vitesse, échelle et efficacité'.



Compatible avec les modems fibre de Nokia, la carte s'intègre dans une offre complète pour le marché résidentiel et professionnel.







Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.