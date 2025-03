Nokia: lance un nouveau service pour Worldstream information fournie par Cercle Finance • 17/03/2025 à 10:03









(CercleFinance.com) - Nokia a annoncé que Worldstream, fournisseur leader d'infrastructures cloud, utilisera sa technologie de sécurité réseau pour protéger ses entreprises aux Pays-Bas et dans le monde entier contre les attaques DDoS de grande ampleur.



Des routeurs Nokia Deepfield Defender et 7750 SR ont été déployés sur le réseau de Worldstream, multipliant par huit la capacité d'atténuation des attaques DDoS.



Les clients de Worldstream profitent désormais d'un service contre les cyberattaques les plus complexes et les plus massives, ainsi que contre les menaces basées sur l'IA.



' La cybercriminalité évolue et, avec l'essor de l'IA en particulier, les solutions de sécurité doivent évoluer plus rapidement que jamais. Nous constatons que pour les hébergeurs, les méthodes traditionnelles de lutte contre les attaques DDoS ne suffisent plus. Grâce à la solution Nokia Deepfield, Worldstream dispose désormais d'une protection réseau haute capacité qui réagit instantanément, détectant et éliminant rapidement les menaces avant qu'elles n'impactent les entreprises ', a déclaré Matthieu Bourguignon, vice-président senior des infrastructures réseau pour l'Europe chez Nokia.





