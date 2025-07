Nokia: équipe le réseau sous-marin de Surge en Indonésie information fournie par Cercle Finance • 30/07/2025 à 14:43









(Zonebourse.com) - Nokia annonce que son partenaire indonésien Surge (PT Solusi Sinergi Digital Tbk) a déployé sa solution optique sous-marine entre Jakarta et Singapour, via la plateforme 1830 Photonic Service Switch. Cette infrastructure soutient l'objectif de Surge d'étendre l'accès au haut débit abordable à plus de 40 millions de personnes à travers l'Indonésie.



Le nouveau réseau sous-marin à haute capacité permettra une interconnexion accrue des centres de données régionaux et une transmission optique pouvant atteindre 20,8 térabits.



Surge pourra ainsi proposer des services ultra-haut débit jusqu'à 800GE pour ses clients entreprises, tout en optimisant l'espace et la consommation énergétique de ses installations.





