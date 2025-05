Nokia: dispositif de coexistence des technologies PON information fournie par Cercle Finance • 28/05/2025 à 10:10









(CercleFinance.com) - Nokia annonce que son nouveau dispositif de coexistence permet aux opérateurs de faire fonctionner simultanément les technologies PON 10G, 25G et 50G sur une même infrastructure fibre, sans perturber les services existants.



Cette solution protège les investissements en cours tout en offrant une flexibilité accrue pour répondre aux besoins variés des clients résidentiels et professionnels en matière de services multi-gigabit.



Conçu pour des déploiements à grande échelle, ce système facilite l'évolution vers des débits toujours plus élevés.



' Notre solution permet aux opérateurs de choisir librement la technologie PON la mieux adaptée à leurs besoins actuels et futurs ', déclare Geert Heyninck, directeur général des réseaux haut débit chez Nokia.





Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.