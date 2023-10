Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nokia: déploie un réseau DWDM au Pakistan avec Cybernet information fournie par Cercle Finance • 18/10/2023 à 09:51









(CercleFinance.com) - Nokia et Cybernet, le principal fournisseur de télécommunications filaires au Pakistan, annoncent le déploiement du premier réseau DWDM (Dense Wavelength Division Multiplexing) du pays, fonctionnant à 600 Gbps par longueur d'onde.



Le réseau DWDM permet à Cybernet de fournir un réseau à haute capacité et robuste capable de répondre aux exigences des clients les plus exigeants.



Ce nouveau réseau optique reliera les principaux sites métropolitains de Cybernet et offrira la capacité réseau améliorée nécessaire pour prendre en charge la demande croissante des consommateurs et des entreprises en matière de services Internet haut débit rapides et de haute qualité à travers le Pakistan.





Valeurs associées NOKIA Tradegate -2.61% NOKIA Euronext Paris -2.30% NOKIA LSE -100.00% NOKIA XETRA -2.12% NOKIA Swiss EBS Stocks -14.24% NOKIA Swiss EBS Stocks +43.67% NOKIA LSE Intl -2.24% NOKIA OTCBB -1.64%