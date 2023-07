Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Nokia: déploie le LTE pour le réseau de Xcel Energy information fournie par Cercle Finance • 25/07/2023 à 15:49

(CercleFinance.com) - Nokia a annoncé qu'il travaillera avec le fournisseur d'énergie américain Xcel Energy pour aider à moderniser les opérations du réseau afin de mieux servir les clients dans la zone de service des huit États de l'entreprise.



Le projet inclura le déploiement de la technologie de réseau privé LTE de Nokia, aidant à prendre en charge une connectivité de données sécurisée et fiable et de nouveaux niveaux d'automatisation.



Le réseau permettra une expérience utilisateur améliorée pour les 3,7 millions de clients de Xcel Energy dans le Colorado, le Michigan, le Minnesota, le Nouveau-Mexique, le Dakota du Nord et du Sud, le Texas et le Wisconsin.



Matt Young, responsable des entreprises pour l'Amérique du Nord chez Nokia , a déclaré: ' Grâce à ce déploiement de réseau critique, Xcel Energy peut faire converger plusieurs applications sur un seul réseau LTE privé robuste, fiable et sécurisé pour des opérations plus efficaces '.