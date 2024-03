Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Nokia: départ de la directrice des ressources humaines information fournie par Cercle Finance • 28/03/2024 à 15:56









(CercleFinance.com) - Nokia annonce le départ de sa directrice des ressources humaines, Amy Hanlon-Rodemich. Un processus de recrutement commencera immédiatement pour lui trouver un successeur et elle conservera un rôle consultatif pendant sa période de préavis.



Amy Hanlon-Rodemich a rejoint l'équipementier de réseaux finlandais en 2022. En attendant la nomination d'un successeur définitif, Lorna Gibb, vice-présidente travail et emploi, assumera le rôle de directrice des ressources humaines par intérim.





