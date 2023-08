Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nokia: démonstration d'une vidéo à 360 degrés sur la 5G information fournie par Cercle Finance • 10/08/2023 à 14:51









(CercleFinance.com) - Nokia a annoncé jeudi avoir fait la démonstration avec l'opérateur australien TPG Telecom et le fabricant taïwanais de puces MediaTek d'une technologie de diffusion de vidéos à 360 degrés à partir de la 5G.



Le test - effectué dans un laboratoire de Nokia à Sydney et qui s'est appuyé sur le réseau mobile de PG Telecom et d'une puce MediaTek - a montré comment l'agrégation de porteuses ('carrier aggregation') pouvait transformer le visionnage de la télévision, des films ou des événements sportifs.



Lors de l'essai, Leslie Shannon, la responsable des nouvelles tendances et de la découverte d'innovations chez Nokia, a expliqué quelles étaient les implications de cette solution, notamment pour le métavers.



Dans l'industrie, ce dispositif pourrait ainsi permettre aux spécialistes des métiers dangereux d'utiliser un casque de réalité virtuelle pour leurs travaux à risque, comme par exemple la manipulation d'explosifs.





Valeurs associées NOKIA Tradegate +1.40% NOKIA Euronext Paris +1.15% NOKIA LSE -100.00% NOKIA XETRA +0.88% NOKIA Swiss EBS Stocks -14.24% NOKIA Swiss EBS Stocks +43.67% NOKIA LSE Intl +1.18% NOKIA OTCBB +1.57%