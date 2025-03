Nokia: contrat avec BerryComm dans l'Indiana information fournie par Cercle Finance • 10/03/2025 à 14:40









(CercleFinance.com) - Nokia annonce le déploiement pour BerryComm, l'un des principaux fournisseurs de haut débit par fibre optique dans le centre de l'Indiana, d'une connectivité Internet haut débit améliorée pour des milliers de foyers et d'entreprises.



'Cette initiative, alimentée par la technologie de réseau optique avancée de Nokia, renforce la mission de BerryComm de fournir des services haut débit fiables et de grande capacité aux communautés mal desservies', explique l'équipementier de réseaux.



L'extension utilise le commutateur de service photonique (PSS) 1830 de Nokia avec une optique cohérente et les technologies ROADM (Reconfigurable Optical Add-Drop Multiplexer), garantissant une évolutivité et une fiabilité supérieures du réseau.





