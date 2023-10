Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nokia: conclut un accord avec TATA Play Fiber en Inde information fournie par Cercle Finance • 26/10/2023 à 11:06









(CercleFinance.com) - Nokia a annoncé aujourd'hui avoir conclu un accord avec TATA Play Fiber pour lancer le premier réseau haut débit compatible WiFi6 en Inde.



'Avec l'utilisation croissante du haut débit dans les zones résidentielles et professionnelles, il existe une demande importante pour de nouvelles connexions haut débit à haute capacité', souligne Nokia.



Nokia fournira à TATA Play Fiber une gamme d'équipements fibre jusqu'au domicile (FTTH) et Wi-Fi pour soutenir l'expansion de son réseau haut débit à travers l'Inde.



Nokia fournira son terminal de ligne optique (OLT) et son terminal de réseau optique (ONT) de pointe avec Wi-Fi 6 et balises maillées Wi-Fi.





