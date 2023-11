Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nokia: accord de collaboration avec Aramco information fournie par Cercle Finance • 08/11/2023 à 11:24









(CercleFinance.com) - Nokia fait savoir que sa branche de recherche, Nokia Bell Labs, a signé un accord de collaboration non-contraignant avec le saoudien Aramco, la plus grande société énergétique au monde, afin de soutenir l'Industrie 4.0/4IR et le développement de preuves de concept pour les secteurs industriels prioritaires du Royaume d'Arabie Saoudite et au-delà.



Ce protocole d'accord (MoU) vise à accélérer la transformation numérique au sein de la région du Royaume, du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord (MENA) et dans le monde.



La collaboration vise à tirer parti de la recherche et des technologies de pointe des deux sociétés pour faire progresser les cas d'utilisation numérique pour un large éventail d'industries, notamment le pétrole et le gaz, les services publics, l'exploitation minière, la fabrication et la logistique.





Valeurs associées NOKIA Tradegate +0.65% NOKIA Euronext Paris +0.22% NOKIA LSE -100.00% NOKIA XETRA +0.76% NOKIA Swiss EBS Stocks -14.24% NOKIA Swiss EBS Stocks +43.67% NOKIA LSE Intl +0.70% NOKIA OTCBB -0.65%