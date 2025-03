Nokia: accompagne Canal+ Telecom en Guyane & Guadeloupe information fournie par Cercle Finance • 12/03/2025 à 11:58









(CercleFinance.com) - Nokia a annoncé aujourd'hui que Canal+ Telecom, filiale du Groupe Canal+, déploierait ses solutions Lightspan et Altiplano pour accompagner la transformation de son réseau fibre optique en Guyane et en Guadeloupe.



Ce déploiement permettra au Groupe Canal+ de mettre en place un réseau évolutif, capable de répondre à la demande croissante de capacité, assure Nokia.



Il contribuera également à accroître l'automatisation des opérations réseau et services de Canal+ Telecom.



Canal+ déploiera la solution Lightspan Mini Optical Line Terminal (OLT) de Nokia afin d'accélérer le déploiement des services de fibre optique jusqu'au domicile (FTTH) dans les territoires des Caraïbes françaises.



Selon Nokia, sa solution fibre Lightspan va permettre à Canal+ de pérenniser son réseau et d'évoluer en toute fluidité vers la fibre optique 25G selon les besoins.







Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.