Nokia: a signé un protocole d'accord avec blackned

(CercleFinance.com) - Nokia et blackned ont signé un protocole d'accord pour créer des réseaux tactiques pour le secteur de la défense.



Ce partenariat va permettre de développer des solutions de communication tactiques hautes performances de nouvelle génération, offrant une connectivité sécurisée et fiable pour les opérations militaires sur le terrain.



Cette collaboration s'appuiera sur la technologie de communication tactique 5G de Nokia et sur les solutions de défense logicielles de blackned.



'Conçus pour divers environnements de champ de bataille, ces systèmes offrent une connectivité fiable et ininterrompue ainsi que des débits de données élevés aux équipes militaires' indique le groupe.



' Grâce à notre partenariat avec blackned, notre technologie 5G permettra aux forces de défense de déployer rapidement des capacités de communication robustes et de partager plus efficacement le renseignement, offrant ainsi à nos clients un avantage décisif sur le champ de bataille ', a indiqué Giuseppe Targia, responsable Espace et Défense chez Nokia.





