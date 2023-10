Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nokia: 14.000 suppressions de postes pour réduire les coûts information fournie par Cercle Finance • 19/10/2023 à 09:53









(CercleFinance.com) - Nokia a annoncé jeudi à l'occasion de la publication de ses résultats trimestriels son intention de supprimer entre 9.000 et 14.000 postes afin de réduire ses coûts dans un contexte de marché jugé 'incertain'.



L'équipementier de réseaux précise qu'il prévoit d'abaisser ses dépenses de personnel en ramenant ses effectifs de 86.000 actuellement à 77.000, voire 72.000 personnes.



Le groupe finlandais estime que ces mesures devraient lui permettre d'alléger sa base de coûts entre 800 millions et 1,2 milliard d'euros à horizon 2026, en comparaison avec 2023.



Ses charges de personnel devraient ainsi baisser de 10% à 15%.



Ces annonces interviennent alors que Nokia a vu son chiffre d'affaires net diminuer de 15% au troisième trimestre (-20% en données publiées) sur fond de remontée des taux d'intérêt, une dynamique qui freine les investissements de ses clients opérateurs.



Les analystes soulignent toutefois la bonne résistance de la marge opérationnelle de l'entreprise, qui a reculé à 8,5% sur le trimestre contre 10,5% un an plus tôt.



Nokia continue d'ailleurs de prévoir une marge opérationnelle comprise entre 11,5% et 13% cette année, pour un chiffre d'affaires toujours attendu entre 23,2 et 24,6 milliards d'euros.



L'action Nokia cotée à la Bourse de Paris cédait 0,1% suite à ces annonces, à comparer avec un repli de 0,6% pour l'indice européen du secteur, le STOXX Europe 600 Telecommunications.





Valeurs associées NOKIA Tradegate -4.59% NOKIA Euronext Paris -3.72% NOKIA LSE -100.00% NOKIA XETRA -2.89% NOKIA Swiss EBS Stocks -14.24% NOKIA Swiss EBS Stocks +43.67% NOKIA LSE Intl -2.61% NOKIA OTCBB -0.92%