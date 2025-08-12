NN Group: UBS dégrade sa recommandation
information fournie par Cercle Finance 12/08/2025 à 10:35
Selon le broker, les multiples de valorisation et le rendement ne sont plus attractifs par rapport au secteur et à l'historique, malgré des relèvements de ses estimations d'OCG (génération de capital opérationnelle) et de rachats d'actions.
Valeurs associées
|60,7000 EUR
|Euronext Amsterdam
|+0,07%
Cette analyse a été élaborée par Cercle Finance et diffusée par BOURSORAMA le 12/08/2025 à 10:35:00.
