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Nissan va réduire sa gamme mondiale de voitures et renforcer l'utilisation de la technologie de conduite par IA
information fournie par Reuters 14/04/2026 à 05:40

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Réduction de la gamme mondiale de 56 à 45 modèles

* L'objectif est de déployer des technologies de conduite par IA dans 90 % des véhicules

* Le directeur général dévoile les nouveaux modèles hybrides Rogue et électriques Juke

* Nissan vise 1 million de ventes annuelles aux États-Unis et en Chine d'ici à l'année fiscale 2030

(Ajout de citations du directeur général, ajout du contexte sur le plan de redressement, détails de la présentation tout au long)

Nissan Motor 7201.T prévoit de rationaliser sa gamme automobile mondiale en abandonnant les modèles les moins performants et de déployer sa technologie de conduite par intelligence artificielle sur 90 % de sa gamme à long terme, dans le cadre de sa revitalisation après des années de turbulences.

Le quatrième constructeur automobile japonais a déclaré dans un communiqué mardi qu'il réduira le nombre de ses modèles de 56 à 45. Il visera des ventes annuelles d'un million de véhicules aux États-Unis et en Chine d'ici l'exercice financier 2030 et augmentera son volume de ventes annuelles au Japon à 550 000 voitures d'ici là.

Le directeur général Ivan Espinosa a également dévoilé une version hybride du SUV Rogue - connu sous le nom de X-Trail au Japon - et une version électrique du modèle Juke.

"C'est ainsi que notre stratégie de portefeuille prend vie, ancrée dans la rentabilité et construite autour d'une gamme allégée et renforcée", a déclaré M. Espinosa, soulignant la stratégie à long terme de l'entreprise. Nissan élargira également les options de motorisation de ses modèles et réinvestira dans la croissance, a-t-il ajouté.

Nissan a déclaré qu'elle fera le point sur l'avancement de son plan de restructuration présenté par Espinosa l'année dernière lorsqu'elle publiera ses résultats financiers annuels le mois prochain et qu'elle annoncera d'autres éléments de son orientation stratégique plus tard dans l'année.

Dans le cadre du vaste plan de redressement mis en place par M. Espinosa, Nissan réduit son empreinte manufacturière mondiale et diminue ses effectifs de 15 %.

M. Espinosa a déclaré que le moment était venu pour le constructeur automobile, qui talonne Toyota 7203.T , Honda

7267.T et Suzuki 7269.T en termes de volume de ventes, d'affiner sa vision à long terme pour guider son action, alors qu'il arrive à mi-parcours de son plan de redressement .

Nissan a déclaré qu'elle fera des exportations un pilier stratégique en Chine, expédiant sa berline électrique N7 en Amérique latine et dans l'ANASE, et son pick-up Frontier Pro au Moyen-Orient, ainsi qu'en Amérique latine et dans l'ANASE.

L'entreprise a également pour objectif de produire davantage de véhicules aux États-Unis en augmentant son taux de production locale à 80 % au fil du temps, contre environ 60 % actuellement, et de rajeunir sa marque de luxe Infiniti ( ) en introduisant de nouveaux modèles.

Au Japon, le constructeur automobile introduira une série de voitures compactes à partir de l'exercice 2028. Il cherchera à déployer une capacité autonome de bout en bout dans son nouveau monospace Elgrand, dont le lancement est prévu au Japon cet été, d'ici la fin de l'exercice 2027.

Nissan s'est associé à Uber Technologies UBER.N et à la startup britannique Wayve pour développer des robotaxis , avec l'objectif de déployer un programme pilote à Tokyo d'ici fin 2026.

L'action Nissan s'est échangée pour la dernière fois en hausse de 0,7% à la pause déjeuner, à la traîne d'une hausse de 2,4% de l'indice de référence Nikkei .N225 .

La société doit publier ses résultats financiers annuels le 13 mai. En février, elle a fortement réduit ses perspectives pour une perte annuelle et a rapporté un bénéfice surprise au troisième trimestre, alors que les signes de son redressement semblaient gagner du terrain.

Valeurs associées

NISSAN MOTOR CO
1,894 EUR Tradegate -2,04%
Nikkei 225
57 810,62 Pts Six - Forex 1 +2,31%
SUZUKI MOTOR
9,964 EUR Tradegate +2,43%
TOYOTA MOTOR
18,192 EUR Tradegate +0,41%
TOYOTA MOTOR
1 505,000 JPY LSE -55,53%
UBER TECH
72,330 USD NYSE +2,61%
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