Nissan Motor a réalisé le lancement du nouveau Kait en Amérique latine
information fournie par Zonebourse 05/12/2025 à 15:05
Le nouveau SUV est destiné à devenir un modèle important dans la gamme Nissan, aux côtés des tout nouveaux Kicks et Magnite, qui ont marqué un tournant depuis leur introduction dans la région LATAM.
La Nissan Kait sera produite au complexe industriel de Resende au Brésil, avec des exportations visant plus de 20 marchés.
" Le projet Nissan Kait découle de l'expérience mondiale de Nissan dans le développement de SUV intégrant des solutions répondant aux besoins des consommateurs latino-américains, renforçant ainsi notre participation à ce segment en pleine croissance et hautement concurrentiel ", a déclaré Guy Rodríguez, président de Nissan Amérique latine.
" Nous sommes fiers de fabriquer et commercialiser ce véhicule d'abord au Brésil et en Amérique latine, et je suis convaincu qu'il sera adopté par nos clients de notre région en héritant d'éléments clés de robustesse, fiabilité et qualité de notre plateforme la plus vendue. "
