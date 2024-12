Nissan, Honda et Mitsubishi officialisent leurs négociations en vue d'un rapprochement

(AOF) - Nissan et Honda annoncent avoir signé un protocole d'accord pour entamer des discussions et en vue d'une intégration commerciale via la création d'une société holding commune. Les deux constructeurs japonais ont également signé avec leur compatriote Mitsubishi Motors un autre protocole d'accord pour explorer la possibilité d’une participation de Mitsubishi Motors à ce rapprochement. Reuters avait annoncé mercredi dernier des négociations en vue d'une éventuelle fusion.

A l'instar des autres constructeurs mondiaux, les deux sociétés japonaises sont confrontées à la féroce concurrence des groupes chinois, en particulier dans le domaine des véhicules électriques.

Selon Nikkei Asia, Honda et Nissan, avec l'ajout à terme de Mitsubishi Motors, dont Nissan est le principal actionnaire, sous la même société holding, l'opération créerait le troisième plus grand groupe automobile au monde avec plus de 8 millions de véhicules vendus par an. Nissan a clôturé en hausse de 1,58% à 450 yens et Honda en hausse de 3,82% à 1 277 yens.

Les rumeurs sur ces négociations ont soutenu les cours de Renault (-0,36% à 46,65 euros) qui reste le premier actionnaire de Nissan avec 35,71% du capital et pourrait trouver ainsi une voie de sortie du capital.