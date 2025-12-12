Nippon Steel vise une capacité mondiale de production d'acier brut de 100 millions de tonnes par an d'ici à 2030

Nippon Steel 5401.T , le plus grand sidérurgiste japonais, s'attend à ce que sa capacité de production mondiale d'acier brut atteigne 100 millions de tonnes métriques par an ou plus d'ici 2030, a-t-il déclaré vendredi.

En juin, Nippon Steel a conclu un accord de 15 milliards de dollars pour acheter U.S. Steel X.MX et s'est engagé à investir 11 milliards de dollars, qui seront augmentés ultérieurement, dans cet actif, afin de renforcer sa présence sur le marché américain dans un contexte de faible demande d'acier au Japon .

L'accord a contribué à porter la capacité de production mondiale de brut de Nippon Steel à 86 millions de tonnes par an, dont 42 millions de tonnes sont disponibles à l'étranger. Outre les États-Unis, l'Inde et la Thaïlande font partie de ses marchés en expansion.

Nippon Steel prévoit des investissements en capital et des investissements commerciaux de 6 000 milliards de yens (38,54 milliards de dollars) au cours des cinq prochaines années, dont 11 milliards de dollars dans U.S. Steel, et vise un bénéfice commercial sous-jacent de 1 000 milliards de yens ou plus dans le cadre de son plan de gestion 2030, a ajouté l'entreprise vendredi.

Le sidérurgiste japonais prévoit un bénéfice commercial sous-jacent, ou bénéfice ajusté pour les éléments exceptionnels, de 680 milliards de yens pour l'année se terminant en mars, en baisse par rapport aux 793,7 milliards de yens de l'année dernière.

(1 $ = 155,8000 yens)