Nippon Steel vise une capacité mondiale de production d'acier brut de 100 millions de tonnes d'ici au milieu des années 2030

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Correction de l'objectif de capacité de 100 millions de tonnes au paragraphe 1, qui passe de 2030 à la mi-2030)

Nippon Steel 5401.T , le plus grand sidérurgiste japonais, estime que sa capacité de production mondiale d'acier brut atteindra 100 millions de tonnes métriques ou plus d'ici le milieu des années 2030, a-t-il déclaré vendredi.

En juin, Nippon Steel a conclu un accord de 15 milliards de dollars pour acheter U.S. Steel X.MX et s'est engagé à investir 11 milliards de dollars, qui seront augmentés ultérieurement, dans cet actif, afin de renforcer sa présence sur le marché américain dans un contexte de faible demande d'acier au Japon .

Nippon Steel vise un bénéfice commercial sous-jacent de 1 000 milliards de yens (6,42 milliards de dollars) ou plus dans le cadre de son plan de gestion 2030, a-t-il ajouté vendredi. (1 $ = 155,8000 yens)