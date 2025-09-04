 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Nippon Steel règle ses différends avec l'USW et Cleveland-Cliffs au sujet de l'accord conclu avec U.S. Steel
information fournie par Reuters 04/09/2025 à 00:15

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Nippon Steel 5401.T a déclaré mercredi qu'il avait résolu tous les différends juridiques avec le syndicat des Métallurgistes unis et le sidérurgiste Cleveland-Cliffs CLF.N liés à l'acquisition de U.S. Steel pour un montant de 14,9 milliards de dollars, qui a été finalisée en juin.

Le règlement comprend le rejet d'une action en justice intentée par Nippon Steel, son unité nord-américaine et U.S. Steel contre le président de l'USW, David McCall, ainsi que le retrait d'une plainte pour pratique déloyale de travail que le syndicat avait déposée contre U.S. Steel auprès du National Labor Relations Board (Conseil national des relations de travail).

Les entreprises ont également abandonné les plaintes concernant Cleveland-Cliffs et son directeur général Lourenco Goncalves, qui s'étaient opposés à l'accord.

Nippon et U.S. Steel avaient accusé Cleveland-Cliffs, son directeur général Lourenco Goncalves et le président du Syndicat des Métallurgistes unis d'Amérique, David McCall, de tenter de bloquer l'accord.

Le syndicat avait également déposé une plainte pour pratique déloyale de travail auprès du National Labor Relations Board, alléguant que U.S. Steel avait intimidé les travailleurs et cherché à supprimer l'opposition à la vente.

Le rachat, annoncé à la fin de l'année 2023 et finalisé sur le site le 18 juin 2025, a fait face à des mois d'examen politique et de résistance syndicale concernant la propriété étrangère d'un sidérurgiste américain de renom.

Nippon a déclaré qu'aucune compensation financière n'a été échangée dans le cadre de ces accords. Les parties ont ajouté qu'elles restaient concentrées sur les opérations sidérurgiques et les négociations collectives.

