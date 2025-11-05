 Aller au contenu principal
Nippon Steel affiche une perte de 113,4 milliards de yens pour les six mois se terminant en septembre
information fournie par Reuters 05/11/2025 à 07:14

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Nippon Steel 5401.T , le plus grand sidérurgiste japonais, a affiché mercredi une perte de 113,4 milliards de yens (752 millions de dollars) pour les six mois se terminant en septembre, contre un bénéfice de 243,4 milliards de yens pour la même période de l'année précédente.

Nippon Steel, qui a conclu un accord de 15 milliards de dollars pour acheter U.S. Steel X.MX en juin, a également révisé ses prévisions de perte pour l'exercice fiscal jusqu'en mars à 60 milliards de yens, contre une prévision antérieure de perte de 40 milliards de yens pour l'année .

(1 $ = 150,7800 yens)

© 2025 Thomson Reuters.

